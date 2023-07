Exposition de photos d’hier et d’aujourd’hui Médiathèque des Collines du Perche Mondoubleau Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Mondoubleau Exposition de photos d’hier et d’aujourd’hui Médiathèque des Collines du Perche Mondoubleau, 16 septembre 2023, Mondoubleau. Exposition de photos d’hier et d’aujourd’hui Samedi 16 septembre, 10h00 Médiathèque des Collines du Perche Cette exposition comporte des photos anciennes et des récentes prises à l’identique qui nous montre l’évolution du paysage urbain. Médiathèque des Collines du Perche Place Saint-Denis, 41170 Mondoubleau Mondoubleau 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Médiathèque des Collines du Perche Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

