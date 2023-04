Heure du conte trilingue « Spécial Europe » Médiathèque des Clouzeaux Les Clouzeaux Catégories d’évènement: Les Clouzeaux

Heure du conte trilingue « Spécial Europe » Médiathèque des Clouzeaux, 13 mai 2023, Les Clouzeaux. Heure du conte trilingue « Spécial Europe » Samedi 13 mai, 10h30 Médiathèque des Clouzeaux GRATUIT – Dans la limite des places disponibles Heure du conte trilingue « Spécial Europe »

Pour les enfants à partir de 3 ans –

Conte en français, anglais, espagnol

> sur inscription auprès de la médiathèque des Clouzeaux Organisée par la médiathèque des Clouzeaux dans le cadre du Mois de l’Europe 2023 à La Roche-sur-Yon et son agglomération Médiathèque des Clouzeaux impasse de la Borderie 85430 LES CLOUZEAUX Les Clouzeaux 85430 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 21 76 08 70 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

