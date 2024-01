Initiation à la pratique de l’expression théâtrale Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Initiation à la pratique de l'expression théâtrale 20 – 23 février 2024 Médiathèque des Chartreux Inscription en ligne via Affluences, à l'accueil ou par téléphone au 01 41 23 81 62.

Début : 2024-02-20T14:00:00+01:00 – 2024-02-20T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-23T14:00:00+01:00 – 2024-02-23T17:00:00+01:00 Le théâtre est en chacun de nous !

Vos enfants pourront le découvrir tout en s'amusant durant les vacances scolaires : mardi 20, mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 février, de 14h à 17h. Les enfants inscrits s'engagent à participer à l'intégralité du stage (du mardi au vendredi, 14h-17h). Groupe de 10 enfants maximum. Pour le confort de tous, aucune entrée ne sera possible après le début de l'animation. Merci de votre compréhension. Médiathèque des Chartreux 2 rue du Clos-Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux 01 41 23 81 62 https://mediatheques.ville-issy.fr/index.php

Mardi : 13h à 19h

Mercredi : 10h à 19h

Jeudi et vendredi : 13h à 19h

Samedi : 10h30-18h

Dimanche : 10h30-18h La Médiathèque sera fermée : – Dimanche 24 décembre

