Atelier 2tonnes Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux, 28 janvier 2024

Atelier 2tonnes Dimanche 28 janvier 2024, 14h00 Médiathèque des Chartreux

Pour apprendre à agir ensemble pour le climat de façon ludique.

Vous voulez agir pour le climat ? L’atelier 2tonnes vous donne les clés pour passer à l’action de façon ludique et pédagogique !

L’atelier immersif pour imaginer le futur et agir ensemble pour le climat !

En 3 heures et en équipe, projetez-vous jusqu’à 2050, découvrez les leviers individuels et collectifs de la transition bas carbone, et identifiez le rôle que vous souhaitez y jouer !

Un mail d’information sera envoyé aux participants en amont de l’atelier afin de leur permettre de répondre à un questionnaire en ligne sur leur empreinte carbone.

Médiathèque des Chartreux 2 rue du Clos-Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

