Rencontre avec Nathalie Stragier Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux, 20 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux.

Rencontre avec Nathalie Stragier Samedi 20 janvier 2024, 15h00 Médiathèque des Chartreux Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T15:00:00+01:00 – 2024-01-20T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T15:00:00+01:00 – 2024-01-20T17:00:00+01:00

L’humour et les émotions fortes sont au rendez-vous de cette Nuit de la lecture. La médiathèque des Chartreux invite les jeunes lecteurs à rire et vibrer avec Nathalie Stragier, autrice de romans de littérature jeunesse. Passée maitre dans l’art de traiter de sujets sociétaux avec drôlerie, elle s’adresse aussi bien aux adolescents avec sa trilogie Une fille du futur, qu’aux plus jeunes avec la série Grand Appartement Bizarre. « On s’ennuie si on n’ose jamais rien » telle est la devise d’un de ses personnages et peut-être aussi un peu la sienne ! Sa visite à la médiathèque des Chartreux sera l’occasion d’en savoir plus, d’acheter ses romans et de se les faire dédicacer grâce à la présence de la Librairie Nati.

Médiathèque des Chartreux 2 rue du Clos-Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 81 62 https://mediatheques.ville-issy.fr/index.php https://www.facebook.com/issymediatheques/ Médiathèque des Chartreux :

Horaires (jusqu’au 2 juillet et à partir du 29 aout) :

Mardi : 13h à 19h

Mercredi : 10h à 19h

Jeudi et vendredi : 13h à 19h

Samedi : 10h30-18h

Dimanche : 10h30-18h

La Médiathèque sera fermée :

– Dimanche 24 décembre

– Dimanche 31 décembre