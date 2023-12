Bande-dessinée numérique Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Bande-dessinée numérique Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux, 10 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux. Bande-dessinée numérique Mercredi 10 janvier 2024, 16h00 Médiathèque des Chartreux Inscription en ligne via Affluences, à l’accueil ou par téléphone au 01 41 23 81 62. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-10T16:00:00+01:00 – 2024-01-10T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-10T16:00:00+01:00 – 2024-01-10T18:00:00+01:00 Nous vous proposons un atelier spécial de création de BD sur tablettes, à la façon d’un roman photo.

Mettez en scène des personnages, jouets ou vous-même dans des histoires courtes choisies ou totalement inventées.

Pour le confort de tous, aucune entrée ne sera possible après le début de l’animation. Merci de votre compréhension. Médiathèque des Chartreux 2 rue du Clos-Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 81 62 https://mediatheques.ville-issy.fr/index.php https://www.facebook.com/issymediatheques/ [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/chartreux-mediatheque/reservation?type=3855&date=2024-01-10 »}] Médiathèque des Chartreux : Horaires (jusqu’au 2 juillet et à partir du 29 aout) :

Mardi : 13h à 19h

Mercredi : 10h à 19h

Jeudi et vendredi : 13h à 19h

Samedi : 10h30-18h

Dimanche : 10h30-18h La Médiathèque sera fermée : – Dimanche 24 décembre

Médiathèque des Chartreux
Adresse 2 rue du Clos-Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
Ville Issy-les-Moulineaux

