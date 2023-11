L’Armée de Madame Pince Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux L’Armée de Madame Pince Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux, 6 décembre 2023, Issy-les-Moulineaux. L’Armée de Madame Pince Mercredi 6 décembre, 16h30 Médiathèque des Chartreux Sur inscription : à l’accueil jeunesse ou par téléphone au 01 41 23 81 62 Rejoignez ce groupe inspiré de l’armée de Dumbledore (Madame Pince est la bibliothécaire de Poudlard) et venez y défendre vos choix de lecture ! Vous pourrez y devenir un grand Dévoreur de Livres, un sage Passeur de Mots ou un féroce Protecteur de Belles Histoires… Médiathèque des Chartreux 2 rue du Clos-Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 81 62 https://mediatheques.ville-issy.fr/index.php https://www.facebook.com/issymediatheques/ [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/chartreux-mediatheque/reservation?type=3855&date=2023-12-06 »}] Médiathèque des Chartreux : Horaires (jusqu’au 2 juillet et à partir du 29 aout) :

Mardi : 13h à 19h

Mercredi : 10h à 19h

Jeudi et vendredi : 13h à 19h

Samedi : 10h30-18h

Dimanche : 10h30-18h La Médiathèque sera fermée : – Mercredi 1er novembre

– Samedi 11 novembre

– Dimanche 24 décembre

– Dimanche 31 décembre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T16:30:00+01:00 – 2023-12-06T18:00:00+01:00

