Exposition du mardi 5 décembre 2023 au dimanche 3 mars 2024. Médiathèque des Chartreux.

Anaïs Brunet a toujours su qu’écrire et dessiner pour la jeunesse était son rêve. Après des études en architecture en France et aux Pays-Bas, Anaïs Brunet se spécialise en scénographie, obtient l’agrégation d’arts plastiques et se forme à la gravure sur métal durant trois ans. Aujourd’hui, elle se partage entre la littérature jeunesse et l’enseignement en architecture et peinture à l’Institut Sainte Geneviève de Paris. Depuis 2016, elle écrit et illustre pour différentes maisons d’édition (l’Ecole des Loisirs, Albin Michel Jeunesse, Didier Jeunesse, MeMo, Sarbacane, Saltimbanque, l’Elan Vert et Hélium).

Les originaux et digigraphies présentés lors de cette exposition sont le reflet des thèmes de prédilection de l’artiste : la nature, la famille, l’amitié, l’art. Les visiteurs seront sensibles à la légèreté de son trait et aux couleurs éclatantes de ses œuvres, à son goût pour la mise en scène, à son amour pour l’image imprimée et à sa passion de transmettre.

Anais Brunet sera l’invitée d’honneur jeunesse du Festival du livre isséen en juin 2024.

Médiathèque des Chartreux 2 rue du Clos-Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 81 62 https://mediatheques.ville-issy.fr/index.php https://www.facebook.com/issymediatheques/ Médiathèque des Chartreux :

Horaires (jusqu’au 2 juillet et à partir du 29 aout) :

Mardi : 13h à 19h

Mercredi : 10h à 19h

Jeudi et vendredi : 13h à 19h

Samedi : 10h30-18h

Dimanche : 10h30-18h

La Médiathèque sera fermée :

– Mercredi 1er novembre

– Samedi 11 novembre

– Dimanche 24 décembre

– Dimanche 31 décembre

