Cultures Club spécial rentrée littéraire : romans et documentaires Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Cultures Club spécial rentrée littéraire : romans et documentaires Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux, 18 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux. Cultures Club spécial rentrée littéraire : romans et documentaires Samedi 18 novembre, 16h00 Médiathèque des Chartreux Entrée libre dans la limite des places disponibles. Participez avec les bibliothécaires aux Cultures Clubs, et venez échanger librement sur vos dernières lectures, vos coups de cœur et l’actualité culturelle en général. Médiathèque des Chartreux 2 rue du Clos-Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 81 62 https://mediatheques.ville-issy.fr/index.php https://www.facebook.com/issymediatheques/ Médiathèque des Chartreux : Horaires (jusqu’au 2 juillet et à partir du 29 aout) :

Mardi : 13h à 19h

Mercredi : 10h à 19h

Jeudi et vendredi : 13h à 19h

Samedi : 10h30-18h

Dimanche : 10h30-18h La Médiathèque sera fermée : – Mercredi 1er novembre

– Samedi 11 novembre

– Dimanche 24 décembre

– Dimanche 31 décembre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T16:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:30:00+01:00

2023-11-18T16:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Médiathèque des Chartreux Adresse 2 rue du Clos-Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux latitude longitude 48.822908;2.254294

Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/