Conférence copro : Efficacité énergétique en copropriété Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Conférence copro : Efficacité énergétique en copropriété Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux, 19 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux. Conférence copro : Efficacité énergétique en copropriété Mardi 19 septembre, 19h00 Médiathèque des Chartreux Inscription gratuite mais obligatoire Un conseiller Seine Ouest Rénov’ de l’ALEC présentera lors de cette conférence les enjeux de l’efficacité énergétique du chauffage collectif. Une entreprise interviendra pour présenter une solution de pilotage de chaufferie permettant d’optimiser les consommations et des retours d’expériences d’installation dans une copropriété. Informations pratiques :

Mardi 19 septembre 2023, de 19h à 21h Issy-les-Moulineaux, Médiathèque des Chartreux, 2 Rue du Clos Munier Médiathèque des Chartreux 2 Rue du Clos Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/TPA6q47wzy4NWAAH9 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

copropriété conférence efficacité énergétique chauffage collectif

