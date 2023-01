Promenade sur l’Ile Saint-Germain Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Promenade sur l’Ile Saint-Germain Médiathèque des Chartreux, 7 juin 2023, Issy-les-Moulineaux. Promenade sur l’Ile Saint-Germain Mercredi 7 juin, 14h00 Médiathèque des Chartreux Sensibilisation à l’environnement dès 6 ans Médiathèque des Chartreux 2 rue du Clos-Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

01 41 23 81 62 https://mediatheques.ville-issy.fr/index.php https://www.facebook.com/issymediatheques/ Médiathèque des Chartreux : Horaires (jusqu’au 2 juillet et à partir du 29 aout) : Mardi : 13h à 19h Mercredi : 10h à 19h Jeudi et vendredi : 13h à 19h Samedi : 10h30-18h Dimanche : 10h30-18h Suivez Aurore Frérot, animatrice nature de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, et apprenez à reconnaitre l’avifaune de nos parcs et jardins, à l’aide de jumelles et de petits guides ornithologiques. Dans le parc de l’île Saint-Germain, avec des conseils et des moyens mémo-techniques simples, nous déterminerons les différentes espèces d’oiseaux qui nous entourent. Alors à vos jumelles et à vos oreilles !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-07T14:00:00+02:00

2023-06-07T16:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Médiathèque des Chartreux Adresse 2 rue du Clos-Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Promenade sur l’Ile Saint-Germain Médiathèque des Chartreux 2023-06-07 was last modified: by Promenade sur l’Ile Saint-Germain Médiathèque des Chartreux Médiathèque des Chartreux 7 juin 2023 Issy-les-Moulineaux Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine