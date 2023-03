Les murs ont des oreilles Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Les murs ont des oreilles Médiathèque des Chartreux, 4 avril 2023, Issy-les-Moulineaux. Les murs ont des oreilles 4 avril – 4 juin Médiathèque des Chartreux Entrée libre La médiathèque des Chartreux propose de faire découvrir l’univers de l’illustratrice Julia Chausson, au plus jeune, à travers l’exposition « Les murs ont des oreilles ».

Celle-ci a été imaginée par l’illustratrice elle-même et conçue tout spécialement pour les enfants de 1 à 5 ans : une cabane, des modules à manipuler et des jeux qui résonnent avec sa collection de comptines aux éditions Rue du monde.

L’élément central de l’exposition est une cabane avec deux grandes oreilles rouges, prête à tout entendre surtout les comptines des enfants ! Sur chacune de ces faces, des jeux de manipulations et à l’intérieur de jolis coussins douillets. Des jeux en bois (le jeu de l’alouette, le mémo du loup, le jeu des crocos, le cache-cache des coucous), du mobilier, des ateliers créatifs (tampons et dessin), mais aussi des originaux encadrés viennent compléter la cabane.

« Les murs ont des oreilles » invitent les enfants à observer, compter, ranger, toucher, écouter, inventer, s'amuser, construire, dessiner !

