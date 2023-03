Gratiferia de plantes Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Gratiferia de plantes Médiathèque des Chartreux, 25 mars 2023, Issy-les-Moulineaux. Gratiferia de plantes Samedi 25 mars, 15h30 Médiathèque des Chartreux Entrée libre Bientôt le printemps, c’est le moment de faire l’inventaire de nos plantes, de nos graines, de nos boutures, puis de venir en apporter à la Médiathèque des Chartreux le samedi 25 mars 2023.

À partir de 15h30 , vous pourrez échanger des plantes, des pots inutilisés, des graines, des accessoires, des livres de jardinage… Mais aussi partager des conseils, des recettes, des trucs et astuces. Médiathèque des Chartreux 2 rue du Clos-Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 81 62 https://mediatheques.ville-issy.fr/index.php https://www.facebook.com/issymediatheques/ Médiathèque des Chartreux : Horaires (jusqu’au 2 juillet et à partir du 29 aout) : Mardi : 13h à 19h Mercredi : 10h à 19h Jeudi et vendredi : 13h à 19h Samedi : 10h30-18h Dimanche : 10h30-18h Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T15:30:00+01:00 – 2023-03-25T17:30:00+01:00

