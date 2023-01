Les P’tites Histoires Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Les P’tites Histoires Médiathèque des Chartreux, 15 février 2023, Issy-les-Moulineaux. Les P’tites Histoires Mercredi 15 février, 10h30 Médiathèque des Chartreux

Sur inscription : à l’accueil ou par téléphone au 01 41 23 81 62

Lectures pour le jeune public Médiathèque des Chartreux 2 rue du Clos-Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

01 41 23 81 62 https://mediatheques.ville-issy.fr/index.php https://www.facebook.com/issymediatheques/ Médiathèque des Chartreux : Horaires (jusqu’au 2 juillet et à partir du 29 aout) : Mardi : 13h à 19h Mercredi : 10h à 19h Jeudi et vendredi : 13h à 19h Samedi : 10h30-18h Dimanche : 10h30-18h Une sélection, régulièrement renouvelée, d’histoires à savourer pour les petites oreilles, dès 2 ans. Pour le confort de tous, aucune entrée ne sera possible après le début de l’animation. Merci de votre compréhension.

2023-02-15T10:30:00+01:00

2023-02-15T11:00:00+01:00

