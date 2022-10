Les années folles ou l’appétit de vivre Médiathèque des Chartreux, 6 décembre 2022, Issy-les-Moulineaux.

Entrée libre.

Exposition. Redécouvrez une décennie d’effervescence artistiques, d’innovations, de libération et d’émancipation totale.

Embarquez pour un voyage fabuleux dans le temps et faites un bon d’un siècle en arrière à la médiathèque des Chartreux ! L’exposition « Les Années folles ou l’appétit de vivre » est l’occasion de redécouvrir une décennie d’effervescence artistique, d’innovations, de libération et d’émancipation totale.

Bien souvent qualifiées de période de frénésie ou de parenthèse insouciante, les années 1920 marquent surtout un tournant définitif dans l’histoire de la France et de l’Europe. Cette décennie éprise de mouvement et de vitesse voit émerger un renouveau sociétal sans précédent. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, un vent de liberté souffle sur une société qui souhaite rompre définitivement avec son passé. Une génération nouvelle s’autorise à rêver et redécouvre le plaisir de s’amuser. L’exubérance est érigée en mode de vie. Le contexte économique et culturel favorable de l’après-guerre ouvre la voie à l’avant-garde, touchant tous les domaines, arts, mode, cinéma, musique. Ce nouveau monde devient une promesse de bonheur et de légèreté.

Le jazz résonne, l’art bouillonne, le corps se libère, la garçonne fait son apparition, la vie nocturne s’intensifie et Paris devient la capitale de la fête. Les artistes réinvestissent le devant de la scène, les quartiers de Montmartre et de Montparnasse constituent les épicentres de ce frémissement joyeux. Les civilisations lointaines de l’Orient fascinent autant qu’elles inspirent. La génération des Années folles éprise d’exotisme s’ouvre au monde, voyage, découvre la radio et les disques. C’est l’époque mythique de Joséphine Baker, que le Tout-Paris se presse d’admirer au Théâtre des Champs-Élysées, des créations de Gabrielle Chanel, de l’Art Déco, de Gertrude Stein, du couple Fitzgerald, d’Ernest Hemingway. Une ère empreinte de modernité et révélatrice d’un véritable appétit de vivre !



