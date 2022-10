Découverte de la Langue des Signes française Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Découverte de la Langue des Signes française Mercredi 23 novembre, 10h30 Médiathèque des Chartreux

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Renseignements : 01 41 23 81 62.

Les P’tits Ateliers Médiathèque des Chartreux 2 rue du Clos-Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

01 41 23 81 62 https://mediatheques.ville-issy.fr/index.php https://www.facebook.com/issymediatheques/ Médiathèque des Chartreux : Horaires : Mardi : 13h à 19h Mercredi : 10h à 19h Jeudi et vendredi : 13h à 19h Samedi : 10h30-18h Dimanche : 10h30-18h La Médiathèque des Chartreux sera fermée : – Mardi 1er novembre – Vendredi 11 novembre – Samedi 24 décembre – Dimanche 25 décembre – Samedi 31 décembre – Dimanche 1er janvier 2023 Ateliers-jeux dès 5 ans. En partenariat avec l’Espace Ludique Marcel Aymé et à l’occasion de la journée mondiale des personnes handicapées , découvrez la Langue des Signes Française ! Vous pourrez apprendre les premiers rudiments de cette langue si particulière, soit par le biais de petits ateliers, soit via une très courte initiation. Pour le confort de tous, aucune entrée ne sera possible après le début de l’animation. Merci de votre compréhension.

