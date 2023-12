Kili et Plus ! Histoires partagées et atelier créatif Médiathèque des Bois-Blancs Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Kili et Plus ! Histoires partagées et atelier créatif Médiathèque des Bois-Blancs Lille, 9 décembre 2023 14:00, Lille. Kili et Plus ! Histoires partagées et atelier créatif Samedi 9 décembre, 15h00 Médiathèque des Bois-Blancs Entrée gratuite, sur réservation Préparez Noël à la Bibliothèque municipale de Lille ! Après un temps de lecture partagée entre petits et grands, regalez-vous lors d’un atelier créatif conçu par vos bibliothécaires préférés ! Repartez avec votre création pour la mettre au pied du sapin. Médiathèque des Bois-Blancs 36 avenue Marx Dormoy Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 92 52 87 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Age min 4 Age max 99

