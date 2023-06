Atelier d’archéologie – Ecrire en Egypte Médiathèque des Bleuets Créteil Créteil Catégories d’Évènement: Créteil

Val-de-Marne Atelier d’archéologie – Ecrire en Egypte Médiathèque des Bleuets Créteil, 21 juillet 2023, Créteil. Atelier d’archéologie – Ecrire en Egypte Vendredi 21 juillet, 14h00 Médiathèque des Bleuets 16 places disponibles, inscription via la médiathèque Décryptez les mystères des hiéroglyphes et écrivez votre prénom sur un vrai morceau de papyrus.

A partir de 8 ans. Médiathèque des Bleuets 1 Place des Bouleaux 94000 Créteil Créteil 94000 Bleuets – Bordières – Buttes – Halage- Pinsons Val-de-Marne Île-de-France 01 41 94 30 93 [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 94 30 93 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T14:00:00+02:00 – 2023-07-21T16:00:00+02:00

2023-07-21T14:00:00+02:00 – 2023-07-21T16:00:00+02:00 © Les Archéotrucs / Léa Saint-Jalm Détails Catégories d’Évènement: Créteil, Val-de-Marne Autres Lieu Médiathèque des Bleuets Adresse 1 Place des Bouleaux 94000 Créteil Ville Créteil Departement Val-de-Marne Lieu Ville Médiathèque des Bleuets Créteil

Médiathèque des Bleuets Créteil Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/creteil/

Atelier d’archéologie – Ecrire en Egypte Médiathèque des Bleuets Créteil 2023-07-21 was last modified: by Atelier d’archéologie – Ecrire en Egypte Médiathèque des Bleuets Créteil Médiathèque des Bleuets Créteil 21 juillet 2023