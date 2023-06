Partir en livre : Racontines Médiathèque des 7-Mares Élancourt Catégories d’Évènement: Élancourt

Yvelines Partir en livre : Racontines Médiathèque des 7-Mares Élancourt, 1 juillet 2023, Élancourt. Partir en livre : Racontines 1 juillet et 5 août Médiathèque des 7-Mares Entrée libre Dans le cadre de Partir en livre, les médiathécaires racontent des histoires pour les tout-petits. Histoires,comptines et jeux de doigts pour les enfants et leurs parents.

De 0 à 3 ans Médiathèque des 7-Mares Centre des 7-Mares 78990 Elancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France 01.30.62.89.39 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-des-7-mares.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). Sqybus : Lignes 401, 410, 411, 412, 417. Arrêt Franche-Comté Bourgogne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T10:30:00+02:00 – 2023-07-01T11:00:00+02:00

2023-08-05T10:30:00+02:00 – 2023-08-05T11:00:00+02:00 © SQY Détails Catégories d’Évènement: Élancourt, Yvelines Autres Lieu Médiathèque des 7-Mares Adresse Centre des 7-Mares 78990 Elancourt Ville Élancourt Departement Yvelines Age max 3 Lieu Ville Médiathèque des 7-Mares Élancourt

Médiathèque des 7-Mares Élancourt Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/elancourt/