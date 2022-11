Café littéraire Médiathèque des 7 mares Élancourt Catégories d’évènement: Élancourt

Yvelines

Café littéraire Médiathèque des 7 mares, 25 mars 2023, Élancourt. Café littéraire Samedi 25 mars 2023, 10h30 Médiathèque des 7 mares

Sur réservation

Rencontre autour de vos livres préférés Médiathèque des 7 mares Rue du Chemin aux Bœufs, 78990 Élancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France Discussion sur les livres proposés par les participants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T10:30:00+01:00

2023-03-25T11:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Élancourt, Yvelines Autres Lieu Médiathèque des 7 mares Adresse Rue du Chemin aux Bœufs, 78990 Élancourt Ville Élancourt lieuville Médiathèque des 7 mares Élancourt Departement Yvelines

Médiathèque des 7 mares Élancourt Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/elancourt/

Café littéraire Médiathèque des 7 mares 2023-03-25 was last modified: by Café littéraire Médiathèque des 7 mares Médiathèque des 7 mares 25 mars 2023 Élancourt Médiathèque des 7-Mares Élancourt

Élancourt Yvelines