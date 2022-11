Acqua alta – la traversée du miroir Médiathèque des 7-Mares Elancourt Catégories d’évènement: Élancourt

Yvelines

Acqua alta – la traversée du miroir Médiathèque des 7-Mares, 22 mars 2023, Elancourt. Acqua alta – la traversée du miroir Mercredi 22 mars 2023, 15h00 Médiathèque des 7-Mares

Accès libre

Conçu, produit et édité par Adrien M & Claire B, le projet Acqua Alta raconte une histoire. Une femme, un homme, une maison. Médiathèque des 7-Mares Centre des 7-Mares Elancourt 78990 Yvelines Ile-de-France Découvrez ce Livre pop-up augmenté, d’Adrien M & Claire B.

Une expérience au croisement du théâtre, de la danse, de la BD, du film d’animation et du jeu vidéo.

En les regardant à travers une tablette, les dix doubles-pages du livre Acqua Alta – La traversée du miroir deviennent de petits théâtres, où se déploie une forme dansée grâce à l’application développée sur-mesure. Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T15:00:00+01:00

2023-03-22T17:00:00+01:00 © Adrien M & Claire B

