Sur réservation

Coup de cœur ou coup de griffe ? Médiathèque des 7 Mares Centre des 7 Mares ELANCOURT Lecteurs férus de mangas, venez à votre nouveau rendez-vous à la médiathèque des 7 Mares.

Qu’ils soient à la médiathèque ou sur vos étagères, en version papier ou webtoon, partagez vos découvertes du moment et profitez de ce temps d’échange et de rencontre.

Une présentation de coups de cœur vous sera aussi proposé par le bibliothécaire présent.

