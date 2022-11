Tissage d’un « OJO DE DIOS » Médiathèque des 7 mares Élancourt Catégories d’évènement: Élancourt

Yvelines

Les Ojos de Dios sont de tradition mexicaine et sud-américaine. Ce sont des objets spirituels, rituels, chamaniques et porteurs de sens des Indiens Huichol de la Sierra Madre mexicaine. Les parents les fabriquaient à la naissance d'un bébé et un rang, un oeil, était ajouté à l'Ojo de Dios chaque année jusqu'au 5e anniversaire de l'enfant. Le talisman était protecteur et magique.

