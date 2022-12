Café littéraire Médiathèque des 7-Mares Élancourt Catégories d’évènement: Élancourt

Café littéraire Médiathèque des 7-Mares, 9 avril 2022, Élancourt. Café littéraire Samedi 9 avril, 10h30 Médiathèque des 7-Mares

Sur réservation

Un échange de coups de coeur entre lecteurs, libraires et bibliothécaires pour partager le goût de lire. Médiathèque des 7-Mares Centre des 7-Mares 78990 Elancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France Sqybus : Lignes 401, 410, 411, 412, 417. Arrêt Franche-Comté Bourgogne

01.30.62.89.39 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-des-7-mares.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). Venez partager un moment littéraire et caféïné.

Partagez vos coups de coeur du moment et découvrez les pépites des autres participants ainsi que celles de nos bibliothécaires ! Adulte – Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T10:30:00+02:00

2022-04-09T11:30:00+02:00 ©SQY

