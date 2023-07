Ateliers de création musicale Médiathèque des 3 Provinces Sancoins, 8 août 2023, Sancoins.

Ateliers de création musicale 8 – 12 août Médiathèque des 3 Provinces

Venez participez aux ateliers de création musicale proposés par le Collectif Points de Suspension.

Tous les après-midi, les musicien.nes vous proposeront de découvrir la musique autrement, comme un moyen d’expression à part entière. Au même titre que la parole et l’écriture, la musique est aussi une façon de raconter des histoires, des sentiments, des émotions.

Médiathèque des 3 Provinces Place du Champ du puits 18600 Sancoins Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire 02 48 77 50 71 Pôle culturel, espace de rencontre, de travail et de recherche, la médiathèque regroupe des collections variées de livres, de CD et de DVD à destination de tous les publics et propose une large palette d'activités aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-08T14:00:00+02:00 – 2023-08-08T17:30:00+02:00

2023-08-12T14:00:00+02:00 – 2023-08-12T17:30:00+02:00

