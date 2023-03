Exposition « Lumière sur la luciole » Médiathèque départementale Victor Madelaine Nilvange Catégories d’Évènement: Moselle

Exposition « Lumière sur la luciole » 18 – 25 mars Médiathèque départementale Victor Madelaine, Nilvange

En 2022, le Relais Petite Enfance du Val de Fensch « La Luciole » a fêté 15 années au service des parents et des 300 assistantes maternelles du territoire. À cette occa-sion, la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch et les animatrices du Relais ont proposé aux assistantes maternelles de participer à un jeu-concours, ayant pour but de créer une exposition collective éphémère sur le thème « Lumière sur… La Luciole ».

