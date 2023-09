Finale du Tournoi inter-médiathèques – Gaming 31 Médiathèque départementale Labège Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Labège Finale du Tournoi inter-médiathèques – Gaming 31 Médiathèque départementale Labège, 4 novembre 2023, Labège. Finale du Tournoi inter-médiathèques – Gaming 31 Samedi 4 novembre, 14h00 Médiathèque départementale Grande finale départementale à la médiathèque départementale de Labège, dans le cadre d’une après-midi « Jeux vidéo en 31». Profitez également d’activités, stands, rencontres avec des professionnels du jeu vidéo…. Médiathèque départementale 611 Rue Buissonnière, 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T14:00:00+01:00 – 2023-11-04T18:00:00+01:00

2023-11-04T14:00:00+01:00 – 2023-11-04T18:00:00+01:00 Adobe Stock Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Labège Autres Lieu Médiathèque départementale Adresse 611 Rue Buissonnière, 31670 Labège Ville Labège Departement Haute-Garonne Lieu Ville Médiathèque départementale Labège latitude longitude 43.537307;1.520664

Médiathèque départementale Labège Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labege/