Les runes d’Odin Médiathèque départementale Drôme Provençale Nyons Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale Nyons Catégories d’Évènement: Drôme

Nyons

Les runes d’Odin Médiathèque départementale Drôme Provençale, 4 avril 2023, Nyons Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale Nyons. Les runes d’Odin 9 Rue Albin Vilhet Médiathèque départementale Drôme Provençale Nyons Drome Médiathèque départementale Drôme Provençale 9 Rue Albin Vilhet

2023-04-04 18:00:00 18:00:00 – 2023-04-04

Médiathèque départementale Drôme Provençale 9 Rue Albin Vilhet

Nyons

Drome Nyons . Avec le conteur Matthieu Epp, le spectacle articule récits mythologiques,

musique et jeu vidéo. Une expérience renouvelée à chaque représentation

au gré des choix et de l’habilité des spectateurs mddp-nyons@ladrome.fr +33 4 75 26 48 26 Médiathèque départementale Drôme Provençale 9 Rue Albin Vilhet Nyons

dernière mise à jour : 2023-03-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Nyons Autres Lieu Nyons Adresse Nyons Drome Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale Médiathèque départementale Drôme Provençale 9 Rue Albin Vilhet Ville Nyons Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale Nyons Departement Drome Tarif Lieu Ville Médiathèque départementale Drôme Provençale 9 Rue Albin Vilhet Nyons

Nyons Nyons Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale Nyons Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nyons office de tourisme des baronnies en drome provencale nyons/

Les runes d’Odin Médiathèque départementale Drôme Provençale 2023-04-04 was last modified: by Les runes d’Odin Médiathèque départementale Drôme Provençale Nyons 4 avril 2023 9 Rue Albin Vilhet Médiathèque départementale Drôme Provençale Nyons Drôme Drôme Médiathèque départementale Drôme Provençale Nyons Nyons Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

Nyons Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale Nyons Drome