Légendez-moi – Exposition Photo Médiathéque départementale de la Vallée de la Drôme Crest, 1 juillet 2023, Crest.

Crest,Drôme

Imaginez de fausses légendes à partir d’une sélection de photos d’archives. Ambiance policière, humoristique ou fantastique… Laissez libre cours à votre créativité, amusez-vous, et surprenez-nous !.

2023-07-01 fin : 2023-08-30 . .

Médiathéque départementale de la Vallée de la Drôme Place Soljenitsyne

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Imagine fake captions based on a selection of archive photos. Crime, humor or fantasy? Give free rein to your creativity, have fun, and surprise us!

Imagine pies de foto falsos basados en una selección de fotos de archivo. ¿Crimen, humor o fantasía? Da rienda suelta a tu creatividad, diviértete y ¡sorpréndenos!

Stellen Sie sich anhand einer Auswahl von Archivfotos falsche Legenden vor. Krimi, Humor oder Fantasy? Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf, amüsieren Sie sich und überraschen Sie uns!

Mise à jour le 2023-07-01 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans