La Nuit de la Lecture à la Médiathèque Départementale

La Nuit de la Lecture à la Médiathèque Départementale Jeudi 18 janvier 2024, 18h00 Médiathèque Départementale de la Haute-Garonne Entrée libre

La Médiathèque départementale à Labège accueillera le jeudi 18 janvier 2024 la Nuit de la lecture. À cette occasion, à 18h un spectacle intitulé « la mère du passeur » :

Texte de Raphaël Saint-Remy extrait de Eclipses, éditions l’Oscillographe

Interprétation Marie-Angèle Vaurs

Mise en scène Michel Mathieu

Production Théâtre de l’Acte

Une mère attend, son téléphone posé à côté d’elle, que son fils l’appelle . Elle ne l’a pas vu depuis longtemps, sauf sur l’écran de son téléphone, on ne sait pas à quand remonte le dernier appel.

Que fait-elle de ce temps suspendu dans l’attente ? Elle parle. Elle parle à son fils absent, loin d’elle, de plus en plus loin, non à cause de la distance, des kilomètres, mais en raison du chemin qu’il a pris . Elle parle pour ne pas « devenir folle », c’est

ce qu’elle se dit à elle-même. Elle dérape, elle ne sait plus ce qu’elle dit, elle étouffe, elle a besoin de crier, elle voudrait crier, hurler même. Sa douleur, son incompréhension, son horreur. Son fils est un passeur de migrants ; son fils qu’elle

aime tant, qu’elle chérit, accomplit chaque jour des actes inimaginables, des actes inhumains . Elle essaie de comprendre. Mais il n’y a pas de compréhension possible . Elle s’enfonce de plus en plus « au cœur des ténèbres ». Et nous y plonge.

Pour clôturer la soirée avec peut-être un peu plus de légèreté, nous souhaitons renforcer le temps de lectures partagées. Aussi vous êtes invités, mais également les BM du réseau, vos proches… à partager une lecture qui vous tient à cœur !

Merci pour votre aide à construire ce moment,

https://www.nuitsdelalecture.fr/

