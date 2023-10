Tournoi Mario Kart 8 Médiathèque Départementale de la Haute-Garonne Labège, 4 novembre 2023, Labège.

Tournoi Mario Kart 8 Samedi 4 novembre, 13h00 Médiathèque Départementale de la Haute-Garonne Sur inscription

Un même tournoi, en deux temps, avec le jeu « Mario Kart 8 » sur Switch, sera organisé sur la période des vacances scolaires de la Toussaint afin de toucher un plus large public à partir de 7 ans.

1er temps : Des tournois amateurs dans les médiathèques participantes à l’opération, sur inscription. Voir la liste des Médiathèques participantes.

2ème temps : Une ½ journée spéciale « Tournoi des vainqueurs » des différentes médiathèques à la médiathèque départementale de Labège, le samedi 4 novembre. Entrée sur inscription par téléphone au 05 61 28 77 00, ou par e-mail à contact-tournoi@cd31.fr

Le vainqueur de l’année dernière remettra son titre en jeu. Tout au long de l’après-midi des activités et des stands seront proposés aux visiteurs.

En parallèle de la grande finale à suivre à Labège ou en streaming sur Twitch, des bornes de retro-gaming, des démonstrations de casques en VR, un photocall Mario, des stands de codage, une rencontre avec des professionnels du jeu vidéo, des écoles spécialisées en jeu vidéo…

Lien vers le live sur Twitch

