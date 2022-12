6ème Nuit de la lecture Médiathèque Départementale de la Haute-Garonne, 20 janvier 2023, Labège.

Entrée libre sans inscription

Vendredi 20 janvier 2023 à 18h30, la Médiathèque Départementale vous ouvre ses portes pour la 6e Nuit de la lecture sur le thème de la peur

Médiathèque Départementale de la Haute-Garonne 611 rue buissonnière Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie

Les bibliothécaires de la Médiathèque départementale vous propose une lecture théâtrale et musicale adaptée du conte de Jean Claude Grumberg : « la plus précieuse des marchandises », interprétée par Swan Starosta et Bruno Abadie.

Ce texte évoque la tragédie du peuple juif pendant la seconde guerre mondiale. Une tragédie que Jean-Claude Grumberg a vécue puisque son grand-père et son père ont été arrêtés devant lui, avant d’être déportés vers Auschwitz. Son récit, onirique, bouleverse par sa tendresse, sa douceur et sa poésie.

La musique et les chants (en russe, yiddish et hébreu) apportent des espaces de respiration permettant de digérer l’émotion engendrée par le texte et la tension dramatique.

Le tout constitue une invitation au voyage, pour ne pas oublier que La Shoah est tout, sauf un « détail de l’histoire »…

Vous pourrez ensuite partager vos textes préférés à haute voix, puis assister à la remise du Prix « Bibliothèque citoyenne de l’année » : le Schéma départemental de Lecture publique comporte dans ses objectifs de « promouvoir l’hybridation des bibliothèques » en en faisant des lieux de citoyenneté. Ce prix récompense une action particulièrement convaincante dans ce domaine.



