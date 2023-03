Projection de film et soirée débat Médiathèque Départementale de Caro Caro Catégories d’Évènement: Caro

Projection de film et soirée débat Médiathèque Départementale de Caro, 19 mai 2023, Caro. Projection de film et soirée débat Vendredi 19 mai, 20h00 Médiathèque Départementale de Caro Gratuit Film documentaire réalisé par Frédéric Brunnquell qui, avec des archives d’une grande richesse, revient sur l’histoire sociale, économique et culturelle de la Bretagne, de la fin du XIXᵉ siècle aux années 1990.

Film intéressant qui permettra d’introduire un moment d’échange sur qu’est-ce qu’être breton au XXIᵉ siècle ?

Avec la présence de personnalités ayant à cœur de transmettre et échanger sur l'identité bretonne.

