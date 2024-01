Nuit de la lecture – Soirée Pyjama Médiathèque départementale Crest, vendredi 19 janvier 2024.

Crest Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:00:00

fin : 2024-01-19 19:00:00

Enfilez vos pyjamas et vos chaussons, prenez doudou, couettes et oreillers, et venez découvrir les histoires choisies par les bibliothécaires.

.

Médiathèque départementale Place Soljenitsyne

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mise à jour le 2024-01-04 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans