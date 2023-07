Laura d’Otto Preminger Médiathèque départementale Crest, 2 août 2023, Crest.

Crest,Drôme

Film avec Gene Tierney et Dana Andrews.

v.o. (durée : 1h28)

Précédé d’une présentation par Nicolas Beniès..

Médiathèque départementale Place Soljenitsyne

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Starring Gene Tierney and Dana Andrews.

v.o. (running time: 1:28)

Preceded by a presentation by Nicolas Beniès.

Película con Gene Tierney y Dana Andrews.

en francés (duración: 1h28)

Precedida de una presentación a cargo de Nicolas Beniès.

Film mit Gene Tierney und Dana Andrews.

v.o. (Dauer: 1h28)

Vor dem Film gibt es eine Einführung von Nicolas Beniès.

