Lecture peinture Le rêve d’une petite chenille Médiathèque Denis Diderot Émerchicourt Catégories d’Évènement: Émerchicourt

Nord

Lecture peinture Le rêve d’une petite chenille Médiathèque Denis Diderot, 22 mars 2023, Émerchicourt. Lecture peinture Le rêve d’une petite chenille Mercredi 22 mars, 16h30 Médiathèque Denis Diderot Médiathèque Denis Diderot Rue Pablo Picasso Emerchicourt Émerchicourt 59580 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T16:30:00+01:00 – 2023-03-22T17:30:00+01:00

2023-03-22T16:30:00+01:00 – 2023-03-22T17:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Émerchicourt, Nord Autres Lieu Médiathèque Denis Diderot Adresse Rue Pablo Picasso Emerchicourt Ville Émerchicourt Departement Nord Lieu Ville Médiathèque Denis Diderot Émerchicourt

Médiathèque Denis Diderot Émerchicourt Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/emerchicourt/

Lecture peinture Le rêve d’une petite chenille Médiathèque Denis Diderot 2023-03-22 was last modified: by Lecture peinture Le rêve d’une petite chenille Médiathèque Denis Diderot Médiathèque Denis Diderot 22 mars 2023 Émerchicourt Médiathèque Denis Diderot Émerchicourt

Émerchicourt Nord