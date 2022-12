Enfance et littérature Médiathèque d’Emery Raphaël-Cuevas Émerainville Catégories d’évènement: Émerainville

Enfance et littérature Médiathèque d’Emery Raphaël-Cuevas, 18 mars 2023, Émerainville. Enfance et littérature Samedi 18 mars 2023, 16h00 Médiathèque d’Emery Raphaël-Cuevas Rencontre Médiathèque d’Emery Raphaël-Cuevas Rue Louise Michel 77184 Emerainville Émerainville 77184 Seine-et-Marne Île-de-France Gérard Streiff, romancier et essayiste, présente ses coups de coeur littéraires autour de la thématique de l’enfance, choisis dans des romans contemporains ou classiques.

2023-03-18T16:00:00+01:00

2023-03-18T18:00:00+01:00

