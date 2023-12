Atelier créatif – Landscape Box Médiathèque de Wingen sur Moder, Centre socio-culturel – 31 rte de Zittersheim Wingen-sur-Moder Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17 14:00:00

fin : 2024-01-17 17:00:00 . Dans le cadre de l » »évènement « 18 ans, ça se fête »,

Création d » »une boîte à histoire qui devient un support pour raconter des histoires ou chanter des comptines.

Animé par Inky, illustratrice

Maximum 12 personnes 0 EUR.

Médiathèque de Wingen sur Moder, Centre socio-culturel – 31 rte de Zittersheim

Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est

