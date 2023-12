Nuits de la lecture 2024 médiathèque de Wazemmes Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Nuits de la lecture 2024 médiathèque de Wazemmes Lille, 19 janvier 2024 17:00, Lille. Nuits de la lecture 2024 Vendredi 19 janvier 2024, 18h00 médiathèque de Wazemmes Sur réservation Lecture en posture : lecture Yoga pour tous, pour se sentir bien dans son corps, apaisé, prêt au sommeil. Tenue confortable (des tapis pourront être prêtés sur place). Accès libre et conseils autour de la collection de mangas de la médiathèque, à partir de 6 ans. médiathèque de Wazemmes 134 rue de l’Abbé Aerts 59 000 Lille Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France 03 20 12 84 68 http://bm-lille.fr http://bibliothèques.lille [{« type »: « email », « value »: « bibwazemmes@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 12 84 68 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-19T18:00:00+01:00 – 2024-01-19T19:00:00+01:00

2024-01-19T18:00:00+01:00 – 2024-01-19T19:00:00+01:00 Centre National du Livre – Ministère de la Culture Détails Heure : 17:00 Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Code postal 59000 Lieu médiathèque de Wazemmes Adresse 134 rue de l'Abbé Aerts 59 000 Lille Ville Lille Departement Nord Age min 4 Age max 99 Lieu Ville médiathèque de Wazemmes Lille Latitude 50.624843 Longitude 3.050479 latitude longitude 50.624843;3.050479

médiathèque de Wazemmes Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/