Minikili, temps de lectures partagées!

Nord Minikili, temps de lectures partagées! Médiathèque de Wazemmes Lille, 23 décembre 2023, Lille. Minikili, temps de lectures partagées! Samedi 23 décembre, 10h30 Médiathèque de Wazemmes Gratuit. Entrée libre Venez préparer Noël à la bibliothèque municipale de Lille !

Les enfants, avec l’aide d’un parent, apprendront comptines et jeux de doigts autour de Noël. Pour un moment de complicité en famille.

Atelier parents-enfants à pour les tout-petits, de 0 à 3 ans. Médiathèque de Wazemmes 134 rue de l’Abbé Aerts Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-23T10:30:00+01:00 – 2023-12-23T11:00:00+01:00

Médiathèque de Wazemmes 134 rue de l'Abbé Aerts Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France

