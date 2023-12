HAÏKU DE NOËL Médiathèque de Wazemmes Lille, 9 décembre 2023 09:00, Lille.

Au fil de l’eau, Isabel vous accueille.

Ecrivez, dessinez et postez, vos cartes de voeux suivant la technique de l’etegami. L’art de l’etegami (de e : dessin et tegami : carte) a été créé dans les années 1970 par l’artiste Japonais Koike Kunio. Il consiste à créer des cartes avec un petit message ou un haïku en guise de voeux. Le dessin à l’encre de Chine et aquarelles est la copie maladroite d’un objet familier, d’un fruit ou d’une fleur. Dans l’esprit de la philosophie wabi-sabi, la beauté vient de l’innocence du trait tremblé. L’etegami permet de retrouver le plaisir des cartes de vœux originales à poster et à recevoir.

