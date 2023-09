PRIX LITTÉRAIRE 2023 CHEVAL BLANC médiathèque de Wazemmes Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord PRIX LITTÉRAIRE 2023 CHEVAL BLANC médiathèque de Wazemmes Lille, 5 novembre 2023, Lille. PRIX LITTÉRAIRE 2023 CHEVAL BLANC Dimanche 5 novembre, 10h00 médiathèque de Wazemmes Entrée libre Sur la base de vingt ouvrages en lice, quinze romans ont retenu l’attention des membres du jury présidée par l’artiste JULIETTE. Prochaine étape : le 06 octobre où seulement 8 ouvrages seront choisis !

Dimanche 5 novembre, la présidente JULIETTE dévoile le nom du 3ème Prix littéraire ! Rendez-vous au bar du Cheval Blanc.

En compagnie de Jean-Marc Chotteau, Stéphane Gornikowski, Priscille Gras, Miguel Donvez (Mimi the Clown), Loty Patte, Marianne Petit, Dimitri Vazemsky et Hélène Kowalkowski.

> https://www.facebook.com/prixlitterairechevalblanc

> Envie de relire les romans en lice en 2022 > https://vu.fr/pHxV

> Bientôt dans les rayons des bibliothèques : tous les romans du 3ème Prix médiathèque de Wazemmes 134 rue de l'Abbé Aerts 59 000 Lille

