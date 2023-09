Les ateliers numériques médiathèque de Wazemmes Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Les ateliers numériques médiathèque de Wazemmes Lille, 14 octobre 2023, Lille. Les ateliers numériques 14 octobre – 23 décembre médiathèque de Wazemmes Sur inscription, gratuit Thématique des ateliers : Rédiger avec les I.A. : Initiez-vous aux nouveaux outils d’intelligence artificielle et découvrez comment les utiliser pour rédiger des textes en un temps record.

Modéliser un objet en 3D : Conçu pour les enfants à partir de 7 ans, cet atelier permet de découvrir les bases de la modélisation 3D sur ordinateur en s’amusant.

Heure du conte en réalité augmentée : Une heure du conte avec des pages qui s’animent, des personnages qui prennent vie et des secrets à découvrir grâce à l’utilisation d’une tablette. médiathèque de Wazemmes 134 rue de l’Abbé Aerts 59 000 Lille Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France 03 20 12 84 68 http://bm-lille.fr http://bibliothèques.lille [{« type »: « phone », « value »: « 06 16 23 48 91 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:30:00+02:00

Ville de Lille

