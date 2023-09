NUITS DES BIBLIOTHÈQUES – TON OBJET EN 3D médiathèque de Wazemmes Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord NUITS DES BIBLIOTHÈQUES – TON OBJET EN 3D médiathèque de Wazemmes Lille, 14 octobre 2023, Lille. NUITS DES BIBLIOTHÈQUES – TON OBJET EN 3D Samedi 14 octobre, 15h00 médiathèque de Wazemmes Sur inscription au 06 16 23 48 91 Cet atelier permet de découvrir les bases de la modélisation 3D sur ordinateur en s’amusant. Pour les enfants de 7/12 ans, samedi 14 octobre à Wazemmes, de 15h à 16h30. Sur inscription au 06 16 23 48 91 > Programme complet des « Nuits des bibliothèques 2023 » et des « Ateliers numériques » en ligne sur bm-lille.fr et aux guichets de toutes les bibliothèques du réseau médiathèque de Wazemmes 134 rue de l’Abbé Aerts 59 000 Lille Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France 03 20 12 84 68 http://bm-lille.fr http://bibliothèques.lille [{« type »: « email », « value »: « bibwazemmes@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 12 84 68 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

