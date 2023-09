Lecture et jeu numérique « La chenille qui fait des trous » médiathèque de Wazemmes Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Lecture et jeu numérique « La chenille qui fait des trous » médiathèque de Wazemmes Lille, 14 octobre 2023, Lille. Lecture et jeu numérique « La chenille qui fait des trous » Samedi 14 octobre, 10h30 médiathèque de Wazemmes Gratuit sur inscription Les personnages préférés des livres pour enfants se retrouvent en histoire interactive, pour une immersion ludique dans l’univers de la réalité… augmentée ! Lecture et jeux numériques pour les enfants de 3/6 ans en bibliothèque à partir du livre jeunesse « L_a chenille qui fait des trous_ ». médiathèque de Wazemmes 134 rue de l’Abbé Aerts 59 000 Lille Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France 03 20 12 84 68 http://bm-lille.fr http://bibliothèques.lille [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 12 84 68 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:30:00+02:00 – 2023-10-14T11:15:00+02:00

2023-10-14T10:30:00+02:00 – 2023-10-14T11:15:00+02:00 MEL – Métropole Européenne de Lille Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu médiathèque de Wazemmes Adresse 134 rue de l'Abbé Aerts 59 000 Lille Ville Lille Departement Nord Age min 3 Age max 6 Lieu Ville médiathèque de Wazemmes Lille latitude longitude 50.624843;3.050479

médiathèque de Wazemmes Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/