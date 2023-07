Spectacle animé : « Les étoiles d’Hercule » Médiathèque de Wazemmes Lille, 14 octobre 2023, Lille.

Spectacle animé : « Les étoiles d’Hercule » Samedi 14 octobre, 10h00, 11h30, 14h00, 15h15, 16h30 Médiathèque de Wazemmes Gratuit / Sur inscription

Il y a bien longtemps, nos ancêtres, pour mieux repérer les étoiles et apprendre à les reconnaître, se sont amusés à faire des dessins avec elles : ce sont les constellations. Ils ont imaginé toutes sortes de formes et de représentations leur faisant penser à des personnages, des animaux, des objets… Venez découvrir la constellation d’Hercule et d’autres figures d’étoiles qui racontent une partie de sa légende, la plus célèbre : ses douze travaux.

Inscription au 03 20 12 84 68.

Médiathèque de Wazemmes 134 rue de l’abbé Aerts, 59000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T10:45:00+02:00

2023-10-14T16:30:00+02:00 – 2023-10-14T17:15:00+02:00