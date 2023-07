Atelier Numérique – Dynamiser sa recherche d’emploi médiathèque de Wazemmes Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Atelier Numérique – Dynamiser sa recherche d’emploi médiathèque de Wazemmes Lille, 30 août 2023, Lille. Atelier Numérique – Dynamiser sa recherche d’emploi Mercredi 30 août, 15h00 médiathèque de Wazemmes Sur inscription Vous avez l’intention d’explorer de nouvelles opportunités professionnelles à la rentrée, de décrocher un emploi saisonnier ou de mettre en valeur vos compétences ?

Dans cet atelier, Maxence – notre conseiller numérique – vous présentera des réseaux sociaux professionnels et des plateformes de recherche d'emploi tel que LinkedIn… Atelier gratuit, sur inscription Découvrez bien d'autres ateliers numériques proposés cet été ici = https://tinyurl.com/4jjzcww7 Et toute l'actualité des bibliothèques de Lille sur Facebook et Instagram

médiathèque de Wazemmes
134 rue de l'Abbé Aerts 59 000 Lille
Lille 59000 Wazemmes
Nord Hauts-de-France

