Atelier Numérique – Crée tes insectes en 3D Samedi 29 juillet, 15h00 médiathèque de Wazemmes Sur inscription

Si tu as 7 ans ou plus, cet atelier est fait pour toi. Tu pourras imaginer des projets virtuels originaux et inventer de nouveaux objets incroyables en te laissant guider par ton imagination grâce à la magie de l’impression 3D.

Maxence – notre conseiller numérique – t’accompagnera également à maîtriser les bases de l’impression 3D.

Atelier gratuit, sur inscription

médiathèque de Wazemmes 134 rue de l'Abbé Aerts 59 000 Lille Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-29T15:00:00+02:00 – 2023-07-29T16:00:00+02:00

