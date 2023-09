Les Grandes berces, lectures poétiques Médiathèque de Vorey sur Arzon Vorey, 20 septembre 2023, Vorey.

Vorey,Haute-Loire

Derrière Anna Chaidron-Becquevort, autrice de poésie, se cache Annette Provins, habitante de St Vincent et discrète observatrice du monde.

Nous l’avons conviée à venir lire ses écrits et à nous parler de son univers..

2023-09-20 17:30:00 fin : 2023-09-20 . .

Médiathèque de Vorey sur Arzon rue du 11 novembre

Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Behind Anna Chaidron-Becquevort, author of poetry, lies Annette Provins, a resident of St Vincent and a discreet observer of the world.

We invited her to read her writings and tell us about her world.

Detrás de Anna Chaidron-Becquevort, autora de poesía, se esconde Annette Provins, residente en San Vicente y discreta observadora del mundo.

La invitamos a venir a leer su obra y a hablarnos de su mundo.

Hinter Anna Chaidron-Becquevort, einer Autorin von Gedichten, verbirgt sich Annette Provins, eine Einwohnerin von St. Vincent und diskrete Beobachterin der Welt.

Wir haben sie eingeladen, aus ihren Werken zu lesen und uns von ihrer Welt zu erzählen.

Mise à jour le 2023-09-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay