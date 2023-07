Lecture dessinée Médiathèque de Vivonne Vivonne Catégories d’Évènement: Vienne

Vivonne Lecture dessinée Médiathèque de Vivonne Vivonne, 22 juillet 2023, Vivonne. Lecture dessinée Samedi 22 juillet, 15h00 Médiathèque de Vivonne Sarah Ayadi, autrice de bande dessinée en résidence à Moulin Boissard et Alix Jelstrup de Yelst, lectrice publique proposeront une lecture dessinée autour de la figure de la fée Mélusine (textes de de Claudine Glot).

A l’issue de la performance, un atelier de création de bande dessinée sera proposé aux participants Médiathèque de Vivonne 99 Grande Rue, 86370 Vivonne Vivonne 86370 Vienne Nouvelle-Aquitaine https://www.vivonne.fr/index.php/education-br-et-culture/mediatheque [{« type »: « phone », « value »: « 05.49.60.11.43 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@vivonne.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T15:00:00+02:00 – 2023-07-22T17:00:00+02:00

2023-07-22T15:00:00+02:00 – 2023-07-22T17:00:00+02:00 ©sarah ayadi Détails Catégories d’Évènement: Vienne, Vivonne Autres Lieu Médiathèque de Vivonne Adresse 99 Grande Rue, 86370 Vivonne Ville Vivonne Departement Vienne Lieu Ville Médiathèque de Vivonne Vivonne

Médiathèque de Vivonne Vivonne Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vivonne/